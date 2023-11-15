اللواء العريفي يرعى ختام بطولة الحرس الوطني بالمنطقة الشرقية

رعى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن صالح بن عبدالكريم العريفي، مساء أمس، الحفل الختامي لبطولة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي للألعاب المختلفة.
شارك في البطولة 18 فريقاً بـ721 لاعباً في 10 ألعاب مختلفة وهي كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة والبلياردو والسباحة وشد الحبل ورفع الاثقال واختراق الضاحية وألعاب القوى وسداسي الضباط وذلك بملعب النادي الرياضي بمدينة الملك فهد السكنية بالدمام.
وكان في استقبال اللواء العريفي لدى وصوله مقر الحفل سعادة نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن محمد بن شويط العتيبي وقادة الألوية والوحدات ومديرو الإدارات العسكرية بالقطاع الشرقي.
وشاهد المباراة النهائية في شد الحبل بين فريقي كتيبة مكافحة الشغب 53 وكتيبة مكافحة الشغب الخامسة، وانتهت بفوز كتيبة 53 (0-2) قبل أن ينتقل إلى المنصة الرئيسة لمشاهدة الشوط الثاني لكرة القدم بين فريق كتيبة الشرطة العسكرية 31 وفريق كتيبة مكافحة الشغب 51 وانتهت بفوز كتيبة 51 بنتيجة (0-1).
كما شاهد عدداً من العروض لأكاديمية أبناء منسوبي الحرس الوطني في لعبتي التايكوندو والكاراتيه.
وفي نهاية الحفل كرم المساهمين في نجاح البطولة وسلم سعادته اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في جميع الألعاب المختلفة هداياهم وجوائزهم ثم سلم كأس البطولة في لعبة كرة القدم والميداليات الذهبية لفريق كتيبة مكافحة الشغب 51 وقدم الدرع العام للبطولة لفريق كتيبة مكافحة الشغب51 تسلمه قائد لواء الأمير محمد بن عبدالرحمن للأمن الخاص اللواء أحمد بن عبدالله القحطاني، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من قبل مدير إدارة العمليات بالقطاع الشرقي اللواء محمد بن سلطان السبيعي.
حضر الحفل نائب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن محمد بن شويط العتيبي وقادة الألوية والوحدات ومديرو الإدارات العسكرية بالقطاع الشرقي وعدد من المديرين التنفيذيين بأندية المنطقة الشرقية والرعاة والإعلاميين المشاركين في نجاح البطولة وعدد من الرياضيين والمدربين الوطنيين القدماء والحاليين وجمع غفير من منسوبي القطاع وأبنائهم.