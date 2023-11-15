اللواء العريفي يرعى ختام بطولة الحرس الوطني بالمنطقة الشرقية

وفي نهاية الحفل كرم المساهمين في نجاح البطولة وسلم سعادته اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في جميع الألعاب المختلفة هداياهم وجوائزهم ثم سلم كأس البطولة في لعبة كرة القدم والميداليات الذهبية لفريق كتيبة مكافحة الشغب 51 وقدم الدرع العام للبطولة لفريق كتيبة مكافحة الشغب51 تسلمه قائد لواء الأمير محمد بن عبدالرحمن للأمن الخاص اللواء أحمد بن عبدالله القحطاني، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من قبل مدير إدارة العمليات بالقطاع الشرقي اللواء محمد بن سلطان السبيعي.