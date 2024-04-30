أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج "جودة الحياة"

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج "جودة الحياة" خالد بن عبدالله البكر، يرافقه عدد من أعضاء البرنامج.
واستمع أمير تبوك، خلال اللقاء إلى شرحٍ موجز عن برنامج "جودة الحياة"، ومبادراته ومستهدفاته في مختلف قطاعات جودة الحياة.
إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للشباب، والتي تهدف إلى تطوير وتأهيل الشباب واستثمار شغفهم واحتضان قدراتهم في مختلف المجالات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوه الأمير "فهد" إلى ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم غير محدود؛ لتحسين جودة الحياة في المملكة، والاهتمام بشريحة الشباب والشابات في مختلف المناطق، والدور الكبير المناط بهم لتحقيق التنمية والازدهار في المملكة.
وثمن الدور الهام الذي حققته برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في الارتقاء بجودة الحياة عبر برامج ومبادرات متكاملة أسهمت في دعم الشباب وتنويع الخيارات أمامهم لتعزيز حيوية المجتمع وتحقيق ازدهاره خلال الأعوام الثمانية الماضية، منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
وأكد دعم جميع أعمال البرنامج من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كل الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
ومن جانبه أعرب "البكر" عن شكره وتقديره لأمير تبوك على حفاوة الاستقبال ودعمه ومتابعته لجميع برامج جودة الحياة بالمنطقة.