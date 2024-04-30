أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج "جودة الحياة"

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج "جودة الحياة" خالد بن عبدالله البكر، يرافقه عدد من أعضاء البرنامج.