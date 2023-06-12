بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة.. 7 فرص تطوعية ببلدية عنيزة خلال شهر

وكانت الأعمال التطوعية قد جاءت بشكل متنوع وشملت أعمالاً بيئية وتوعية بلغت فيها ساعات التطوع نحو 530 ساعة تطوعية وتهدف بذلك إلى رفع الوعي المجتمعي لمختلف الأعمال منها المحافظة على الممتلكات العامة ونظافة الأماكن العامة والمنتزهات، إضافة إلى الوعي البيئي المتمثل بزراعة الأشجار، إضافة إلى ذلك عملت البلدية عددًا من أعمال الشراكة المجتمعية مع كلية الطب بجامعة القصيم والقطاع الصحي ممثلاً بمستشفى الملك سعود بعنيزة وعدد من الجمعيات الخيرية شملت عددًا من المواقع منها حديقة الأشرفية وحديقة المطار وسط المحافظة، وذلك لأعمال مجتمعية توعوية وصحية متنوعة خلال الفترة نفسها.