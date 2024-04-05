لمتابعة استعدادات العيد.. مدير عام "الشؤون الإسلامية" بعسير يتفقد المصليات والجوامع

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير أحمد بن عبدالله الخيري؛ بجولات تفقدية على بعض المصليات والجوامع التي ستُقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام الحالي ١٤٤٥ في مدينة أبها، وكذلك في بعض المحافظات، اطلع من خلالها على الاستعدادات والتجهيزات من نظافة وصيانة، وكذلك توصيلات الأجهزة الصوتية للمصليات.
وأوضح "الخيري"؛ أن التجهيزات لصلاة عيد الفطر المبارك بدأت من بداية شهر رمضان المبارك عبر التقارير اليومية لمراقبي ومراقبات المساجد، وأن الجولات الأخيرة للوقوف على جاهزية المصليات والجوامع وإكمال النواقص لتلافي أي ملاحظة، والوقوف على آخر الاستعدادات التي أبرزها تفعيل الحراسات الأمنية من الرجال والنساء في جميع المصليات؛ لتنظيم وتسهيل دخول المصلين وخروجهم.
وأضاف "الخيري"؛ أن " الجهود لا تزال مستمرةً في خدمة المساجد والجوامع والمصليات والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاج إليه من خدمات وصيانة ونظافة كي يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوعٍ وطمأنينة".