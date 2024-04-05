لمتابعة استعدادات العيد.. مدير عام "الشؤون الإسلامية" بعسير يتفقد المصليات والجوامع

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير أحمد بن عبدالله الخيري؛ بجولات تفقدية على بعض المصليات والجوامع التي ستُقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام الحالي ١٤٤٥ في مدينة أبها، وكذلك في بعض المحافظات، اطلع من خلالها على الاستعدادات والتجهيزات من نظافة وصيانة، وكذلك توصيلات الأجهزة الصوتية للمصليات.