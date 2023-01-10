برعاية محافظ شقراء.. "جائزة البليهد" تقيم حفلها الختامي وتكرم 17 متفوقاً ومتفوقة

وبين العرض المرئي أن دليل الجائزة حدد 36 فائزاً، على أن يكون 6 فائزين في كل مجال من مجالات الجائزة الثلاثة في قطاع تعليم البنين، و 6 فائزات في كل مجال من مجالات الجائزة الثلاثة في قطاع تعليم البنات، إضافة إلى تكريم المدارس بواقع 3 مدارس من قطاع تعليم البنين وثلاث مدارس من قطاع تعليم البنات، وهي المدارس التي فاز أحد طلابها بالمركز الأول.