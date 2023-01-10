برعاية محافظ شقراء.. "جائزة البليهد" تقيم حفلها الختامي وتكرم 17 متفوقاً ومتفوقة

أقامت أمانة جائزة البليهد للتميز العلمي بإدارة التعليم بشقراء، الحفل الختامي للدورة الأولى للجائزة، برعاية محافظ شقراء عادل البواردي، وحضور صاحب الجائزة الشيخ عمر بن سعود البليهد، والتي بلغت قيمة جوائزها السنوية 900 ألف ريال موزعة على 3 سنوات لكل سنة 300 ألف.
حضر الحفل مدير تعليم شقراء الدكتور ابراهيم الحسن، ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، ورئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، ورئيس مركز حاضرة الداهنة، ورئيس مركز الجريفة محمد السيحاني، ومساعد مدير الدفاع المدني بشقراء العقيد عبدالعزيز اليوسف، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، وقيادات التعليم من رؤساء أقسام ومشرفين ومشرفات وإداريين وإداريات، إضافة إلى الطلاب والطالبات المتفوقين وأولياء أمورهم.
وخلال العرض المرئي عن الجائزة بالحفل، ألقيت كلمة لمدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن وأمين الجائزة عبدالرحمن الجابر، وراعي الجائزة الشيخ عمر البليهد تحدث خلالها عن فكرة الجائزة، مشيراً إلى أن تفوق عدد من طلاب وطالبات تعليم شقراء وحصولهم على جوائز على مستوى وزارة التعليم شجعه على تبني هذه الجائزة، ودعمها حتى آتت أكلها وأثمرت ثمرتها، وظهرت بهذا المظهر المميز في دورتها الأولى.
وتخلل العرض المرئي أهداف الجائزة، ثم تطرق لخطوات تنفيذها، حيث أشار إلى القيام بإجراء اختبارات نوعيّة تقيس الجانب التحصيلي والمعرفي، ومهارات التفكير الأساسية، مُستقاة من المناهج الدراسية والاختبارات الوطنية والدولية، وذلك وِفق الآلية التي ينص عليها الدليل الإجرائي للجائزة.
وبين العرض المرئي أن دليل الجائزة حدد 36 فائزاً، على أن يكون 6 فائزين في كل مجال من مجالات الجائزة الثلاثة في قطاع تعليم البنين، و 6 فائزات في كل مجال من مجالات الجائزة الثلاثة في قطاع تعليم البنات، إضافة إلى تكريم المدارس بواقع 3 مدارس من قطاع تعليم البنين وثلاث مدارس من قطاع تعليم البنات، وهي المدارس التي فاز أحد طلابها بالمركز الأول.
وأبان العرض المرئي أن إدارة التعليم أصدرت -حينها - تعميم المشاركة والترشح للجائزة على جميع مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة، وذلك وفق جدول زمني شامل لمراحل تنفيذ الجائزة، مع تكليف فريق مخصص للمتابعة والتنسيق، إذ قام بزيارة جميع المدارس للتعريف بالجائزة، والتأكيد على مشاركة الطلاب والطالبات في الجائزة.
وفي كلمته بالحفل، قدم محافظة شقراء عادل البواردي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما يلقاه المواطن والمقيم من خدمات جليلة في شتى المجالات، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تجده المحافظات والمراكز من لدن وزير الداخلية وأمير منطقة الرياض ونائبه والتي كان لها الدور الأبرز في تنمية المجتمعات المحلية والرقي بالخدمات المقدمة للمجتمع بشتى فئاته وشرائحه.
تلا ذلك تكريم 17 فائزاً وفائزة بالجائزة من قبل محافظ شقراء وصاحب الجائزة ومدير التعليم، ثم تم تكريم 6 مدارس فائزة من مدارس البنين والبنات، كما تم تكريم منسقي ومنسقات الجائزة في المدارس التي فاز أحد طلابها أو طالباتها بالمراكز الأولى، إضافة إلى تسلم مكافأة العاملين بالجائزة خلال دورتها الأولى.
وعبر مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن عن سعادته بتلك المناسبة، مقدماً شكره لمؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية على ما قامت به من دعم سخي لهذه الجائزة، وغيرها من المناشط، كما قدم شكره لأمين عام الجائزة عبدالرحمن الجابر، وفرق العمل معه على تلك الجهود النوعية والمميزة، التي تمت خلال أعمال الدورة الأولى للجائزة.
من جانبه أشاد أمين عام الجائزة عبدالرحمن الجابر بالدور الكبير الذي قام به صاحب الجائزة الشيخ عمر بن سعود البليهد من خلال دعمه للجائزة، ومتابعته المستمرة لجميع مراحلها، من أجل الظهور بالشكل الذي يليق بهذه الجائزة، ولفرق العمل التي ساندت أمانة الجائزة في محطات عملها.
يذكر أن الجائزة تُعنى بدعم التميز العلمي للطلاب والطالبات السعوديين، التابعين لمدارس إدارة تعليم شقراء في مجال اللغة العربية والرياضيات والعلوم.