الحدود الشمالية تشهد انطلاق فعاليتي "اكتشف الحرة" و"مكشات الطبيق"

وأوضحت هيئة تطوير المحمية لـ"سبق"، أن الفعاليّة تُتيح استكشاف الحرة والاستمتاع بطبيعتها الساحرة والفوهات البركانية ذات الطبيعة الخلابة مثل: "مكمن مشاور" الذي يُعد من أكبر الفوهات البركانية في المملكة، إضافة إلى الاستمتاع بالتجول سيرًا في الهواء الطلق، وستكون الفعاليّة من الأربعاء إلى السبت من كل أسبوع.