الحدود الشمالية تشهد انطلاق فعاليتي "اكتشف الحرة" و"مكشات الطبيق"

تنطلق غدًا الأربعاء فعالية "اكتشف الحرة" في نسختها الثانية التي تنظمها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ضمن فعاليّات موسم ربيع المحمية، بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضحت هيئة تطوير المحمية لـ"سبق"، أن الفعاليّة تُتيح استكشاف الحرة والاستمتاع بطبيعتها الساحرة والفوهات البركانية ذات الطبيعة الخلابة مثل: "مكمن مشاور" الذي يُعد من أكبر الفوهات البركانية في المملكة، إضافة إلى الاستمتاع بالتجول سيرًا في الهواء الطلق، وستكون الفعاليّة من الأربعاء إلى السبت من كل أسبوع.
وبعد غدٍ الخميس 23 فبراير تنطلق فعاليّة "مكشات الطبيق" في نسختها الأولى بمنطقة تبوك وتضم الفعاليّة مغامرات السفاري الممتعة وتسلق الجبال وغيرها العديد من الفعاليّات، حيث تُقام هذه الفعاليّة من الخميس إلى السبت من كل أسبوع.
وأتاحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية التسجيل في فعاليتي "مكشات الطبيق" و"اكتشف الحرة" من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/bGOwNK
وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لتنشيط السياحة البيئية وجعلها كوجهة سياحية متكاملة محليًا وعالميًا؛ كونها أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، والتي تتميز بتنوعها الجغرافي والتراثي العريق الذي يعود لأكثر من 12,000 سنة قبل الميلاد.