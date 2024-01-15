"نائب أمير تبوك" يطّلع على منظومة الخدمات الصحية ومنظومة الرعاية الطبية بالمنطقة

وقف الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، على منظومة الخدمات المرتبطة بالصحة على مستوى المنطقة، إضافة إلى خطط الشؤون الصحية التطويرية ومنظومة الرعاية الطبية العلاجية التي يقدمها التجمُّع الصحي للمستفيدين.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سعود في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، والرئيس التنفيذي لتجمُّع تبوك الصحي الدكتور عبدالإله بن محمد الحديثي، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.
وأكد على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من عناية واهتمام بقطاع الصحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى برنامج التحول الصحي الوطني أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، التي أعطت الأولوية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
من جهتهم، قدّم مدير عام الشؤون الصحية والرئيس التنفيذي التجمُّع الصحي بالمنطقة عن شكرهم لنائب أمير منطقة تبوك على توجيهات الكريمة للارتقاء بالقطاع الصحي بالمنطقة إلى أعلى المستويات.