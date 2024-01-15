"نائب أمير تبوك" يطّلع على منظومة الخدمات الصحية ومنظومة الرعاية الطبية بالمنطقة

جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سعود في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، والرئيس التنفيذي لتجمُّع تبوك الصحي الدكتور عبدالإله بن محمد الحديثي، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.