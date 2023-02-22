"فيصل بن سلطان": نحتفل بذكرى التأسيس وبلادنا تعيش نقلة تنموية تاريخية

رفع الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأربعاء، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة حلول ذكرى "يوم التأسيس"، والذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام.
وقال الأمير فيصل بن سلطان: إن "يوم التأسيس" مناسبة وطنية تحتفي بيوم يعني الكثير للسعوديين، فهو ذكرى لملحمة كبرى قادها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عبر مسيرة التأسيس الأولى مع رجاله الأوفياء الذين رسموا معالم المسيرة التاريخية بكل ما فيها من بطولات وتضحيات، ليضع الإمام أول لبنات الدولة التي أنشئت على أسس راسخة ترتكز على حب الوطن والسعي لتوحيده والذود عنه والعمل على كل ما فيه الخير والرخاء للبلاد والعباد، لتبدأ قصة البناء والتنمية منذ ثلاثة قرون".
وأكد أن مسيرة التأسيس اتسمت بالعمل المخلص وحب الشعب لقيادته والوقوف معها بكل الظروف، خصوصًا خلال الصعوبات التي واجهت مرحلة التأسيس، بدءًا من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى الدولة السعودية الثالثة التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ليعمّ الأمن والاستقرار، وتتوحد البلاد، وتبدأ مرحلة النهضة والتنمية والرخاء على امتداد الوطن.
وقال الأمير "فيصل": نحتفل بذكرى التأسيس وبلادنا تعيش نقلة تنموية تاريخية عبر رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وفي الوقت الذي تحقق به المملكة المنجزات تلو المنجزات.
وتابع: على مستوى الاقتصاد تأتي المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادًا بالعالم، وحقق اقتصادها نموًا متواصلًا، واستمرت ببناء المشروعات الكبرى رغم الظروف التي يعانيها العالم وهي ضابط سوق أهم سلعة بالعالم وهي النفط.
ونوّه إلى أنه في السياسة أثبتت المملكة، أنها أحد أهم دعائم الاستقرار بالعالم، وتبذل جهودًا كبيرة ومقدرة من دول العالم ولا تغيب عن الذاكرة القمم العالمية التي استضافتها المملكة، وتصدّر المملكة كثيرًا من المحافل الدولية المتخصصة بالتقنية والصحة.
وأضاف: بلادنا بقيت على امتداد تاريخها يدًا حانية باذلة لكل خير لكل محتاج، لتتصدر دول العالم بقائمة العمل الخيري والإنساني، وها نحن نشاهد قوافل المساعدات السعودية تجوب الديارة المنكوبة في مشارق الأرض ومغاربها لتخفف عن المكلومين دون أي تفريق.
كما سأل الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا الأمن والرخاء.