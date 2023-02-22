"فيصل بن سلطان": نحتفل بذكرى التأسيس وبلادنا تعيش نقلة تنموية تاريخية

وقال الأمير فيصل بن سلطان: إن "يوم التأسيس" مناسبة وطنية تحتفي بيوم يعني الكثير للسعوديين، فهو ذكرى لملحمة كبرى قادها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عبر مسيرة التأسيس الأولى مع رجاله الأوفياء الذين رسموا معالم المسيرة التاريخية بكل ما فيها من بطولات وتضحيات، ليضع الإمام أول لبنات الدولة التي أنشئت على أسس راسخة ترتكز على حب الوطن والسعي لتوحيده والذود عنه والعمل على كل ما فيه الخير والرخاء للبلاد والعباد، لتبدأ قصة البناء والتنمية منذ ثلاثة قرون".