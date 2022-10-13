شاهد.. "وارفة" تنطلق في عسير لتعزيز دور المرأة بالتنمية الريفية المستدامة

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، صباح اليوم، بفندق قصر أبها، مبادرة "وارفة" لتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي تعتبر من برامج "ريف" وتدعمها الوزارة؛ وذلك بمشاركة منظمة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، وحضور عدد كبير من المشاركات والمتدربات من داخل المنطقة وخارجها.