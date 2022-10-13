شاهد.. "وارفة" تنطلق في عسير لتعزيز دور المرأة بالتنمية الريفية المستدامة

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، صباح اليوم، بفندق قصر أبها، مبادرة "وارفة" لتعزيز دور المرأة في التنمية الريفية الزراعية المستدامة التي تعتبر من برامج "ريف" وتدعمها الوزارة؛ وذلك بمشاركة منظمة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، وحضور عدد كبير من المشاركات والمتدربات من داخل المنطقة وخارجها.
ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام، يتخلله حفل احتفال بيوم المرأة الريفي السبت القادم؛ حيث يهدف البرنامج الذي يتضمن العديد من الدورات وورش العمل، إلى تثقيف وتوعية وتأهيل المرأة الريفية، وخلق بيئة تعاون، وشرح الكثير من المفاهيم الهامة برعاية ودعم من برامج الوزارة المتعددة في هذا الشأن.
وعبّر "الويمني" عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالمحسن الفضلي ونائبه منصور المشيطي، على الاهتمام الكبير بتنفيذ مثل هذه البرامج ومتابعتها، والتأكيد عليها، والعمل الجاد على استمراريتها والاهتمام بالمرأة الريفية الزراعية، واختيار عسير لمثل هذه البرامج الهامة.
كما أشاد بكافة مسؤولي الوزارة وكل من ينشر جهد الوزارة والدولة، لتقديم خدمة ورفع كفاءة المرأة الريفية الزراعية بالذات.. وتمنى أن يستفيد المتدربات من البرنامج.