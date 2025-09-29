مدارس تعليم الرياض تواصل احتفاءها باليوم الوطني بعروض مسرحية ومعارض فنية

تواصل مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والبالغ عددها نحو (7700) مدرسة، فعالياتها احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة، تحت شعار "عزّنا بطبعنا".
وشارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع أبناءه طلاب ابتدائية صقر قربش في فعالياتهم، حيث قدّم طلاب المدرسة عددًا من اللوحات الإبداعية والفنية والعروض المسرحية المتنوعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن المدارس تواصل تقديم حزمة من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز قيم الولاء للوطن والقيادة، شملت لوحات فنية، مبادرات تطوعية، وأنشطة رقمية تفاعلية، بمشاركة الطلبة وأسرهم.
وبيّن الثميري أن مدارس المنطقة وطلابها، البالغ عددهم نحو (1.7) مليون طالب وطالبة، يواصلون الاحتفاء باليوم الوطني الـ95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا" في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها، ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وتضمنت الفعاليات برامج وأنشطة متنوعة جسّدت مشاعر الفرح، شملت مسابقات ثقافية، قصائد وطنية، عروضًا مسرحية، معارض فنية، وجداريات عبّرت عن اعتزاز الطلاب بهذه المناسبة.