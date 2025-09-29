مدارس تعليم الرياض تواصل احتفاءها باليوم الوطني بعروض مسرحية ومعارض فنية

وشارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع أبناءه طلاب ابتدائية صقر قربش في فعالياتهم، حيث قدّم طلاب المدرسة عددًا من اللوحات الإبداعية والفنية والعروض المسرحية المتنوعة.