جدة .. مجمع الملك عبدالله الطبي يُدشّن عيادة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الصواري

في إطار جهود المنظومة الصحية التابعة لـ مجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني لتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة وتيسير وصول المستفيدين إلى الرعاية التأهيلية، دشّنت إدارة المجمع عيادة للعلاج الطبيعي في مركز صحي الصواري، بهدف دعم جودة الحياة وتوفير خدمات علاجية وتأهيلية أقرب إلى المستفيدين.
ويأتي هذا التدشين ضمن خطة استراتيجية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز برامج العلاج الطبيعي في المراكز التابعة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين تجربة المرضى.
وتقدّم العيادة خدمات علاجية وتأهيلية شاملة تشمل استقبال وتقييم الحالات المحولة مثل آلام الظهر والرقبة المزمنة، وخشونة المفاصل، والإصابات الرياضية البسيطة، إضافة إلى جلسات متخصصة للعلاج اليدوي، والتمارين العلاجية، واستخدام الأجهزة الكهربائية، إلى جانب برامج التثقيف الصحي حول الوقاية وأهمية النشاط البدني.
وتعمل العيادة وفق آلية تنسيق متكاملة مع أقسام التأهيل الطبي لضمان استمرارية الرعاية وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مع الالتزام بأعلى معايير سلامة المرضى ومكافحة العدوى، وقياس مؤشرات الأداء بشكل دوري.
وأكدت إدارة المجمع أن افتتاح العيادة يُعد خطوة محورية نحو توسيع نطاق خدمات العلاج الطبيعي وتحسين الوصول إليها داخل الأحياء السكنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز صحة المجتمع.