جدة .. مجمع الملك عبدالله الطبي يُدشّن عيادة للعلاج الطبيعي بمركز صحي الصواري

وتقدّم العيادة خدمات علاجية وتأهيلية شاملة تشمل استقبال وتقييم الحالات المحولة مثل آلام الظهر والرقبة المزمنة، وخشونة المفاصل، والإصابات الرياضية البسيطة، إضافة إلى جلسات متخصصة للعلاج اليدوي، والتمارين العلاجية، واستخدام الأجهزة الكهربائية، إلى جانب برامج التثقيف الصحي حول الوقاية وأهمية النشاط البدني.