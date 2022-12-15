"الشمري": المؤتمر الإقليمي السادس لأبحاث طب الأسنان يناقش الطب الاتصالي والرقمي

يُشار إلى أن المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان أقيم في دورته السادسة في السعودية لأول مرة؛ حيث نظّم المؤتمر كلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم، وشركة عدد الأيام الطبية، وبشراكة استراتيجية مع الجمعية السعودية لطب الأسنان، وجمعية رياض العلم، ورعاية من جامعة المعرفة، وشركة ثمار الجزيرة وجامعة قطر، وحظي بمشاركة كوادر طبية من آسيا وأفريقيا وأوروبا، وحقق نجاحًا متميزًا أشاد به الجميع.