"الشمري": المؤتمر الإقليمي السادس لأبحاث طب الأسنان يناقش الطب الاتصالي والرقمي

قالت رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان ورئيس مركز البحوث والابتكار في جامعة رياض العلم، الدكتورة ديما علي الشمري: إن المؤتمر الإقليمي السادس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان، الذي أقيم تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ولأول مرة في السعودية الأسبوع الماضي، وافتتحه وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية الدكتور طريف بن يوسف الأعمى؛ ناقش مواضيع البحث العلمي، والنشر، والطب الاتصالي والرقمي، وورش عمل عن الابتكارات وتحويلها إلى منتجات.
وأضافت: "تم عرض منتجات الباحثين السعوديين والعالميين الابتكارية، وعرض ملصقات علمية مصاحبة، وتوقيع اتفاقية تعاون على هامش المؤتمر مع كلية طب الأسنان في جامعة الأمير سطام".
وتابعت: "شهد المؤتمر حضورًا مميزًا وكبيرًا من مختلف دول الخليج والشرق الأوسط كالكويت وقطر والبحرين والإمارات والعراق والأردن، ودول أفريقيا كمصر وليبيا وتونس وجنوب أفريقيا والسودان، ومشاركين من آسيا وأوروبا وأمريكا".
واختتمت الدكتورة "ديما الشمري" قائلة: "أشكر وزير الصحة فهد الجلاجل على رعايته ودعمه لأعمال المؤتمر في دورته السادسة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية الدكتور طريف الأعمى، على حضوره وتشريفه وافتتاح أعمال الموتمر، والدكتور محمد الحارثي رئيس القسم السعودي واللجان المنظمة، والشكر أيضًا لكلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم، وشركة عدد الأيام الطبية على مشاركتهم في تنظيم أعمال المؤتمر، والشكر والتقدير لكل المشاركين والجهات الداعمة".
يُشار إلى أن المؤتمر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان أقيم في دورته السادسة في السعودية لأول مرة؛ حيث نظّم المؤتمر كلية طب الأسنان بجامعة رياض العلم، وشركة عدد الأيام الطبية، وبشراكة استراتيجية مع الجمعية السعودية لطب الأسنان، وجمعية رياض العلم، ورعاية من جامعة المعرفة، وشركة ثمار الجزيرة وجامعة قطر، وحظي بمشاركة كوادر طبية من آسيا وأفريقيا وأوروبا، وحقق نجاحًا متميزًا أشاد به الجميع.