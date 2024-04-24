بتوجيه أمير عسير.. انطلاق برنامج "حياة" للإسعافات الأولية بجميع مدارس المنطقة

انطلقت، أمس، فعاليات برنامج "حياة" للإسعافات الأولية بمدارس تعليم منطقة عسير ومحافظاتها، والتي ينظّمها قسمُ الشؤون الصحية المدرسية بتعليم عسير، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها.