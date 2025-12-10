أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني ويُشدد على تعزيز التنسيق والاستعداد للأمطار

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك ورئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، اليوم، اجتماع اللجنة بمكتبه في الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، نائب أمير المنطقة، وأعضاء اللجنة.
واستهل سموه الاجتماع بحمد الله على ما شهدته مدينة تبوك ومحافظات المنطقة من أمطار خير وبركة خلال الأيام الماضية.
واطّلع سموه على تقرير الحالة المطرية في المنطقة، إلى جانب تقارير الدفاع المدني والجهات المختصة بشأن الاستعدادات والإجراءات المتخذة، كما استعرض نسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها لدرء أخطار السيول وإنشاء السدود وتصريف مياه الأمطار.
ووجّه سمو أمير المنطقة بمضاعفة الجهود، وتفعيل الخطط المعدة مسبقًا، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة لضمان الجاهزية وسلامة الجميع.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختامه دعا سموه الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله.