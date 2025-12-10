أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني ويُشدد على تعزيز التنسيق والاستعداد للأمطار

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك ورئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، اليوم، اجتماع اللجنة بمكتبه في الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، نائب أمير المنطقة، وأعضاء اللجنة.