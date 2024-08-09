جمعية أصدقاء المرضى تُوقع اتفاقية تشغيل مركز القاضي للجلطات

بحضور محافظ عنيزة المكلف سعد بن عبدالله السليم، تم توقيع اتفاقية تشغيل مركز القاضي للجلطات الدماغية في مستشفى الملك سعود بعنيزة، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور موسى بن محمد الحربي، وممثلي أسرة القاضي.
ووقعت الاتفاقية بين جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة ويمثلها المدير التنفيذي باسل أبا الخيل، ومستشفى الملك سعود ويمثله مدير المستشفى إبراهيم بن علي الوهيبي، وشركة ألم أم إيه بي اليابانية ويمثلها المدير الإقليمي نور الدين حاج محمد.
وتهدف الاتفاقية إلى تشغيل مركز القاضي للجلطات الدماغية في مستشفى الملك سعود بعنيزة لمواصلة تعزيز الخدمات الطبية، وتحسين نتائج الرعاية الصحية في المملكة.
من جانبه بارك المحافظ هذه الاتفاقية قائلًا: "تعيش مملكتنا الغالية وفي ظل دعم حكومتنا الرشيدة، أيدها الله، قفزات متتالية في شتى المجالات؛ ومنها المجال الصحي، وبمتابعة أمير منطقة القصيم فإن المنطقة تشهد تطورًا ملحوظًا لخدمة المرضى".
وبيّن المدير التنفيذي باسل بن محمد أبا الخيل، أن الجمعية وفق رؤية مجلس الإدارة تحرص كل الحرص على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف لخدمة المرضى، والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة أحد مرتكزات رؤية 2030.
وأضاف: "نجد دعمًا كبيرًا من أمير المنطقة، وتكاتفًا ملموسًا من كافة الجهات لتكون الخدمات العلاجية عند المستوى المأمول، علاوة على دور المواطن الذي يستشعر مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه ومجتمعه؛ فيعتبر شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية والعطاء، وخير دليل موقف أسرة القاضي مشكورة في دعم هذا المشروع الهام؛ حيث وقفت منذ الوهلة الأولى، وبادرت بتأمين الاحتياجات عبر إنشاء مركز متكامل ومجهز بكافة الإمكانيات والأجهزة الحديثة، وتحت إشراف شركة عالمية متخصصة".