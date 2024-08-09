جمعية أصدقاء المرضى تُوقع اتفاقية تشغيل مركز القاضي للجلطات

وأضاف: "نجد دعمًا كبيرًا من أمير المنطقة، وتكاتفًا ملموسًا من كافة الجهات لتكون الخدمات العلاجية عند المستوى المأمول، علاوة على دور المواطن الذي يستشعر مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه ومجتمعه؛ فيعتبر شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية والعطاء، وخير دليل موقف أسرة القاضي مشكورة في دعم هذا المشروع الهام؛ حيث وقفت منذ الوهلة الأولى، وبادرت بتأمين الاحتياجات عبر إنشاء مركز متكامل ومجهز بكافة الإمكانيات والأجهزة الحديثة، وتحت إشراف شركة عالمية متخصصة".