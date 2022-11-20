67 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية معوض الذبياني أن الإدارة أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سيرها بيسر وسهولة، مشيدًا بالجهود المثمرة لفرق العمل في مدارس المحافظة والجهات ذات العلاقة في خلق منظومة متكاملة لنجاح سير الاختبارات وسط بيئة تربوية، مجهزة فنيًا، ومهيأة نفسيًا، لاستقبال الطلاب وأداء الاختبارات، مشددًا على أهمية دور الأسرة وتكاملها مع المدرسة في مساعدة الطلبة خلال هذه الفترة ومتابعتهم.