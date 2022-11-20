67 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

أدى أكثر من 67 ألف طالب وطالبة اليوم بمدارس تعليم ينبع اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ في يومها الأول في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.
وتفقد مساعد مدير التعليم وعدد من القيادات التربوية سير العمل في لجان الاختبارات في عدد من المدارس في المحافظة مؤكدين سير الاختبارات في أجواء هادئة ومريحة وتوفر كافة المتطلبات التربوية الضرورية للمدارس.
وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية معوض الذبياني أن الإدارة أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سيرها بيسر وسهولة، مشيدًا بالجهود المثمرة لفرق العمل في مدارس المحافظة والجهات ذات العلاقة في خلق منظومة متكاملة لنجاح سير الاختبارات وسط بيئة تربوية، مجهزة فنيًا، ومهيأة نفسيًا، لاستقبال الطلاب وأداء الاختبارات، مشددًا على أهمية دور الأسرة وتكاملها مع المدرسة في مساعدة الطلبة خلال هذه الفترة ومتابعتهم.
ومن جهتها قامت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية أديب بنت حميدي الفايدي بمتابعة سير الاختبارات في عدد من المدارس، مشيرةً أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية تفقدية للمشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية والسلوكية أثناء فترة الاختبارات، من خلال تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي بتعليم المحافظة.