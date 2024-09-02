تمور "شقراء الأسياح" تقفز في يومها الأول لـ 860 ريالاً للكرتون الواحد

انطلقت فعاليّات مهرجان شقراء الأسياح للتمور في نسخته الثانية مساء اليوم الاثنين بحضور محافظ الأسياح والمشرف على المهرجان حسون بن صالح الحسون، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والمنظم لمهرجان شقراء الأسياح للتمور في نسخته الثانية راكان الفريدي، وبوجود رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي بن مهلم الظفيري، الجهة المنظمة للفعاليّات المصاحبة للمهرجان، والمهيئة لموقع المهرجان للعام الثاني على التوالي، وبحضور رؤساء المراكز والإدارات الحكومية بالمحافظة.
وزار المحافظ والمسؤولون سوق التمور الواقع بعين بن فهيد بمحافظة الأسياح، ومن ثم اطلع على أركان الجهات المشاركة الخدمية والصحية والتعليمية وكذلك التطوعية والسوق المصاحب للمهرجان، والذي يضم عددًا من الأسر المنتجة والحرفيين، والتي كانت برعاية من جمعية البر الخيرية بعين بن فهيد بالتعاون مع شركة معادن.
وحقق سعر شقراء الأسياح لـ 860 ريالاً لسعر الكرتون الواحد في يومها الأول، والذي يعد لأول مرة منذ انطلاق النسخة الأولى والثانية للمهرجان أن يصل لهذا المبلغ، لتعد الشقراء الأغلى على مستوى مهرجانات التمور في المنطقة.
وسوف تُقام فعاليّات للأسرة والطفل وتوزيع الجوائز على زوار المهرجان من خلال السحب على عدد من الجوائز طيلة أيام المهرجان.
ويستمر مهرجان الأسياح للتمور لمدة خمسة أيام ابتداءً من 2 سبتمبر 2024م.