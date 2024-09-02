تمور "شقراء الأسياح" تقفز في يومها الأول لـ 860 ريالاً للكرتون الواحد

انطلقت فعاليّات مهرجان شقراء الأسياح للتمور في نسخته الثانية مساء اليوم الاثنين بحضور محافظ الأسياح والمشرف على المهرجان حسون بن صالح الحسون، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والمنظم لمهرجان شقراء الأسياح للتمور في نسخته الثانية راكان الفريدي، وبوجود رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي بن مهلم الظفيري، الجهة المنظمة للفعاليّات المصاحبة للمهرجان، والمهيئة لموقع المهرجان للعام الثاني على التوالي، وبحضور رؤساء المراكز والإدارات الحكومية بالمحافظة.