أمين الطائف يبحث تنمية الاستثمارات البلدية ومشروعات "أنسنة" المدينة

بحث أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالنسيم، خلال لقائه الوكلاء ومديري العموم، سبل تنمية الاستثمارات البلدية.
يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسياح، وتحسين المشهد الحضري للطائف، وتطوير وتنويع الفرص الاقتصادية والترفيهية والخدمية والاجتماعية وغيرها.
وأيضًا لإتاحة الفرصة للاستثمار البلدي في الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأكد المهندس عبدالله الزايدي، دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتطوير الاستثمارات مع إفساح المجال للقطاع الخاص ورجال ورواد الأعمال للمشاركة الفعالة في خطط التنمية والتطوير.
وقال "الزايدي": إن بوابة الاستثمار البلدي "فرص" هي منصة تعرض كل الفرص الاستثمارية النوعية والواعدة، وهناك تعاون وتكامل مع منصة استثمر في السعودية.
وركز الاجتماع على أهمية الاستثمارات البلدية وعلاقتها بمستهدفات برامج الرؤية السعودية الطموحة: "التخصيص، الإسكان، جودة الحياة، الاستدامة المالية".
حيث إن أتمتة الإجراءات التي نفذتها الوزارة، شملت رحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات، مرورًا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة وتوقيع العقد وتسليم الموقع من خلال منصة موحدة.
وطالب الاجتماع، برفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدينة، عبر تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الاستراتيجيات الداعمة للتنمية.
وتطرق اللقاء إلى برامج "أنسنة" المدينة التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية، والمشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها لتحقيق أهداف هذه المبادرة الرامية إلى تطوير وتنمية المشروعات النوعية للنهوض بمزايا الطائف والمساهمة في تعزيز جودة الحياة، انطلاقًا من مكانتها السياحية وجعلها من المدن المميزة والجاذبة للاستثمار والسياح على مدار العام.
كما استعرض تجربة الأمانة في "أنسنة" المدينة وشوارعها ومعالجة التشوه البصري؛ حيث يستهدف برنامج الأنسنة، الإنسان في المقام الأول والاستثمار في طاقاته، مع مراعاة البعد الإنساني في التطور والتنمية العمرانية لكل شرائح المجتمع، بتحسين الهوية البصرية.
ودعم وتشجيع البرامج الثقافية والترويجية والفنية، وإقامة الساحات والمناطق المفتوحة وتعزيز حصة المواطن من الحدائق والمنتزهات العامة والمسطحات الخضراء.
وطالب أمين الطائف، بضرورة تعاون الجميع لتحقيق مستهدفات التنمية؛ تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتقديم كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين والمقيمين، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لكل المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة.