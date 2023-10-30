أمين الطائف يبحث تنمية الاستثمارات البلدية ومشروعات "أنسنة" المدينة

وطالب أمين الطائف، بضرورة تعاون الجميع لتحقيق مستهدفات التنمية؛ تماشيًا مع توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتقديم كل ما من شأنه التسهيل على المواطنين والمقيمين، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لكل المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة.