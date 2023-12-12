"إسناد شرورة" تنظم فعالية ومسيرة للأشخاص ذوي الإعاقة

نظمت جمعية "إسناد" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، فعالية ومسيرة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة، تحت عنوان "أبطال إسناد"، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة لعام 2023.
وشملت الفعالية مسيرة لذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين والمهتمين في المجال.
كما أقيم عرض إطلاق البالونات، وتوزيع هدايا للمشاركين، بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية.
ورحب عضو مجلس الإدارة لجمعية "إسناد" الشيخ فهيد بن ناجي بن عامر الكربي، بالحضور والمشاركين، وقال: إن الفعالية تأتي في أوساط هذه الفئات الغالية "ذوي الإعاقة"، بمختلف الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية والاضطرابات والمتلازمات الأخرى، مؤكدًا أن جمعية "إسناد" تقدم العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات؛ للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة.
يأتي ذلك من خلال رؤيتها بوصفها إحدى الجهات الخيرية الرائدة والمتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة.
كما يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة بهدف المشاركة والاندماج والتمكين والحضور ورسم الكثير من التفاصيل الجميلة في قلوب مستفيدي الجمعية.
وأكد "الكربي" حرص وإصرار القائمين على جمعية "إسناد" بتحقيق أهداف الجمعية تجاه مستفيديها ذوي الإعاقة، في مجالات الرعاية والتأهيل والعلاج والتمكين، وتحقيق أعلى درجات الجودة والأثر في الخدمات والبرامج المقدمة.
وأشاد بالدعم الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تقدم بالشكر لأمير منطقة نجران ونائبه، لجهودهما في خدمة ذوي الإعاقة بنجران، ولمحافظ شرورة على مساندته ذوي الإعاقة من خلال جمعية "إسناد".
وشارك مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشرورة محمد النهدي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عيظه أحمد الهمامي، ومدير قسم التربية الخاصة بتعليم "شرورة" نادر آل حسين، الاحتفاء والمسيرة.