"إسناد شرورة" تنظم فعالية ومسيرة للأشخاص ذوي الإعاقة

ورحب عضو مجلس الإدارة لجمعية "إسناد" الشيخ فهيد بن ناجي بن عامر الكربي، بالحضور والمشاركين، وقال: إن الفعالية تأتي في أوساط هذه الفئات الغالية "ذوي الإعاقة"، بمختلف الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية والاضطرابات والمتلازمات الأخرى، مؤكدًا أن جمعية "إسناد" تقدم العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات؛ للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة.