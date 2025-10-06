بعد اجتياز المعايير.. "تجمع المدينة الصحي" يحصد اعتماد 4 منشآت صديقة لكبار السن

وشملت المنشآت المعتمدة كلًا من مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى أحد، لتنضم إلى مستشفى ينبع العام الذي تم اعتماده في وقت سابق، وتحصل بذلك على تصنيف كامل من وزارة الصحة.