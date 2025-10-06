بعد اجتياز المعايير.. "تجمع المدينة الصحي" يحصد اعتماد 4 منشآت صديقة لكبار السن

حصل تجمع المدينة المنورة الصحي على اعتماد إدارة طب كبار السن بالإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية في وزارة الصحة لأربع منشآت صحية، بعد اجتيازها متطلبات ومعايير التصنيف الخاصة بـ"المنشآت الصحية الصديقة لكبار السن"، واستيفائها لكافة الاشتراطات والمعايير اللازمة.
وشملت المنشآت المعتمدة كلًا من مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى أحد، لتنضم إلى مستشفى ينبع العام الذي تم اعتماده في وقت سابق، وتحصل بذلك على تصنيف كامل من وزارة الصحة.
ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا لجهود تجمع المدينة الصحي في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لفئة كبار السن، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن بيئة آمنة وصديقة تراعي احتياجاتهم، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030.