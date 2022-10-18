"صحة الطائف" تدشن فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى 2022 م، بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة، تحت شعار سنوات من الجهد والإنجاز لمستقبل صحي آمن.
ويهدف الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى وتطبيقها في المنشآت الصحية، كوسيلة فعّالة للحصول على خدمة آمنة، والحدّ من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين، والتركيز على الممارسات الآمنة، مثل: الخطوات الخمسة لغسيل وتطهير الأيدي، وطريقة غسيل الأيدي وتطهيرها، وأهمية تطهير بيئة المنشآت الصحية، والتعامل السليم مع الوخز بالإبر والإصابات المهنية واحتياطات العزل، وغيرها؛ لزيادة الوعي بين الممارسين الصحيين بوسائل وطرق مكافحة العدوى؛ للحفاظ على الأرواح وسلامة المرضى والعاملين في المجال الصحي.
كما استهدفت "صحة الطائف" من خلال هذا الأسبوع إقامة العديد من الفعاليات والمحاضرات في المدارس وجامعة الطائف، بالإضافة إلى تفعيل هذا الأسبوع في جميع المنشآت الصحية التابعة لصحة الطائف.