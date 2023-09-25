مدير "صحة مكة" يشيد بإنجازات الوطن والقفزات النوعية بالمملكة

ونقل "بن حمزة"، أسمى آيات التهاني والتبريكات أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الصحة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بذكرى اليوم الوطني، سائلاً المولى عز وجل، أن يعيده علينا وبلادنا تنعم في العز والرخاء والأمن والأمان والصحة والعافية.