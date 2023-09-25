مدير "صحة مكة" يشيد بإنجازات الوطن والقفزات النوعية بالمملكة

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، صباح الاثنين، في مقرها، بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة، وقيادات وموظفي وموظفات الصحة.
افتتح الحفل بالسلام الملكي، تلاه تقديم فقرات متنوعة تجسد أمجاد الوطن، بين ماضٍ مجيد وحاضر طموحه يعانق عنان السماء.
وأشاد مدير عام الشؤون الصحية، بإنجازات الوطن والقفزات النوعية التي تخطوها المملكة العربية السعودية في مختلف الجوانب وعلى كل الأصعدة.
ونقل "بن حمزة"، أسمى آيات التهاني والتبريكات أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الصحة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بذكرى اليوم الوطني، سائلاً المولى عز وجل، أن يعيده علينا وبلادنا تنعم في العز والرخاء والأمن والأمان والصحة والعافية.