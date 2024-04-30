"العون" بالطائف تفطّر أكثر من 94 ألف صائم بالمسجد الحرام خلال رمضان الماضي

وتعتبر جمعية العون الخيرية بالطائف من أبرز الجمعيات التي تشارك بشكل سنوي في تفطير الصائمين بساحات المسجد الحرام وتشارك كذلك في تفطير الصائمين في المواقيت التي يحرم منها المعتمرون القادمون إلى مكة برًا إلى جانب أعمالها الخيرية في توزيع السلال الغذائية بقيمة 737,016 ألف ريال على الأسر المتعففة وتوزيع 288000 عبوة ماء ضمن مشروع سقيا الماء، وتوزيعها كسوة العيد بإجمالي مبلغ 112550 ريالاً صرفت على الأيتام والأرامل والمطلقات والمحتاجين على وجه العموم.