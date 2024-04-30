"العون" بالطائف تفطّر أكثر من 94 ألف صائم بالمسجد الحرام خلال رمضان الماضي

قدّمت جمعية العون الخيرية بالطائف أكثر من 94 ألف وجبة إفطار صائم لزوّار وقاصدي بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، حيث أشرفت الجمعية على موقع من أصل مواقع متعددة تشرف عليها أمارة منطقة مكة المكرمة والهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام.
وحرصت الجمعية على توفير الوجبات لضيوف بيت الله الحرام وخدمتهم والإحسان إليهم تأسياً بفعل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: (كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان).
وتعتبر جمعية العون الخيرية بالطائف من أبرز الجمعيات التي تشارك بشكل سنوي في تفطير الصائمين بساحات المسجد الحرام وتشارك كذلك في تفطير الصائمين في المواقيت التي يحرم منها المعتمرون القادمون إلى مكة برًا إلى جانب أعمالها الخيرية في توزيع السلال الغذائية بقيمة 737,016 ألف ريال على الأسر المتعففة وتوزيع 288000 عبوة ماء ضمن مشروع سقيا الماء، وتوزيعها كسوة العيد بإجمالي مبلغ 112550 ريالاً صرفت على الأيتام والأرامل والمطلقات والمحتاجين على وجه العموم.
وقد أعلنت الجمعية نجاح موسم رمضان ١٤٤٥هـ ورفعت أكف الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بأن يديم الله عليهما الصحة والعافية ويبارك لهم في أيامهم وأوقاتهم ويجزيهم خيرًا على جهدهم في تذليل الصعاب على ضيوف الرحمن وخادميهم.