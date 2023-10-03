تقديرًا وتكريمًا لتاريخه.. "أمانة جدة" تطلق اسم الراحل "الحمدان" على شارع بحي البساتين

وعمل "الحمدان" مديرًا عامًّا لفرع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ثم عُيّن وكيلًا مساعدًا وممثلًا للوزارة في منطقة مكة المكرمة، عدا عن تمثيله للوزارة في وفد المملكة لـمنظمة المؤتمر الإسلامي لأكثر من 15 عامًا، بجانب ترأسه للجنة المالية الدائمة في المنظمة، وهيئة الرقابة المالية فيها لمدة تمتد إلى 15 عامًا بجانب خبرته الاقتصادية الواسعة، التي ساعدته كثيرًا في تأسيس "مجموعة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان للتنمية والاستشارات" ليرأسها طيلة حياته؛ فضلًا عن كونه عضوًا ومؤسسًا لـ"جمعية الملك عبدالعزيز للإسكان التنموي والخدمات الاجتماعية" بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم" في محافظة جدة.