بالصور.. "غروس الخيرية" تنظم حلقة نقاش عن توظيف التطوع في الاستثمار الاجتماعي

وطرح تساؤل رئيس حول: هل يمكن التطوع في شركة اجتماعية ربحية، وهو ما تم مناقشته في هذه الحلقة، والتي جاءت على ستة محاور رئيسية وهي: المحور الأول "واقع التطوع في مجال الاستثمار الاجتماعي"، وقدّمه محمد آل ساعد، مدير عام التطوع في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.. والمحور الثاني "آليات توظيف التطوع في الاستثمار الاجتماعي"، وقدّمه المهندس عثمان هاشم رئيس مؤسسة وقف شباب خير أمة.. والمحور الثالث مجالات وفرص التطوع في الاستثمار الاجتماعي، وقدّمته لجين العبيد، الرئيس التنفيذي لمنظمة تسامي لصناعة الأثر.. والمحور الرابع "عوائد التطوع في الاستثمار الاجتماعي"، وقدمه المهندس حمد الكلثم نائب الرئيس لقطاع التطوير المكلف، ومدير عام الاستثمار الاجتماعي بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.. والمحور الخامس "حقوق المتطوعين وواجباتهم في مجال الاستثمار الاجتماعي"، وقدّمه محمد آل ساعد مدير عام التطوع في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.. ومن ثم المحور السادس والأخير "تطبيقات ونماذج فاعلة للتطوع في مجال الاستثمار الاجتماعي"، وقدمته نورة العاصم رئيس مجلس إدارة جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية.