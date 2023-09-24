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بالفيديو .. عروض ومسيرات عسكرية تجوب الجبيل الصناعية احتفالاً باليوم الوطني
الفعاليّات تضمنت عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير
حازت عروض ومسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية في الجبيل إعجاب المواطنين الحاضرين لفعاليّات الاحتفال باليوم الوطني بالجبيل.
وتضمنت الفعاليّات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير كما تضمنت المسيرات عرض قطع وعربات عسكرية، إضافة إلى الفرق الموسيقية التي ألهبت حماس المواطنين من خلال عزف مجموعة من الأهازيج العسكرية الوطنية.
يذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في الجبيل تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.