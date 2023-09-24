بالفيديو .. عروض ومسيرات عسكرية تجوب الجبيل الصناعية احتفالاً باليوم الوطني

وتضمنت الفعاليّات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير كما تضمنت المسيرات عرض قطع وعربات عسكرية، إضافة إلى الفرق الموسيقية التي ألهبت حماس المواطنين من خلال عزف مجموعة من الأهازيج العسكرية الوطنية.