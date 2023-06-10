اعتماد استراتيجية جمعية دعم الأوقاف بداية من 2023 وحتى عام 2027

عقد مجلس إدارة جمعية دعم الأوقاف اجتماعه الربع سنوي لعام 2023 بحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي، لمناقشة الخطط والمشاريع والبرامج المنفذة خلال الربع الأول والثاني من 2023.
وتم بحث المستجدات على جدول الأعمال، منها الخطة الاستراتيجية، والقوائم المالية، وتجهيز المعرض والمقر الدائم.
واعتمد المجلس استراتيجية الجمعية التي تبدأ من 2023 حتى 2027 والقوائم المالية لعام 2022 والمشاريع والبرامج التي نُفذت خلال هذه الفترة.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية صالح بن عبدالله اليوسف: مجلس الإدارة يولي الاهتمام الكبير في نوعية البرامج والمبادرات المقدمة لقطاع الأوقاف المتواكبة مع استراتيجية الجمعية التي اعتمدت.
وأضاف: الجمعية تعمل على العديد من المشاريع النوعية خلال هذا العام لعل من أهمها حاضنة الأوقاف.
وأشار إلى أن المجلس أقر تشكيل اللجنة التنفيذية المكونة من الرئيس الدكتور عبدالله الحميدي، وعضوية تركي السبيعي والرئيس التنفيذي، والبدء في اجراءات اجتماعات الجمعية العمومية.
وأوضح "اليوسف" أن الجمعية تعمل على مساندة المنظمات الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الثالث ومشاركته في زيادة الناتج المحلي، والتي نص عليها نظام الأوقاف الصادر من الهيئة العامة للأوقاف، عبر العديد من المبادرات والتي منها تمكين الأوقاف الموجهة لرجال وسيدات الأعمال وجميع أطياف المجتمع الراغبين في تأسيس أوقافهم التي ستوفر الدعم اللوجستي الكامل لمن أراد أن يبني وقفاً، في كافة مسارات رحلة الوقف.
يشار إلى أن جمعية دعم الأوقاف هي أول منظمة خيرية متخصصة في مجال الأوقاف تم تأسيسها تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، وتعمل ضمن برامجها على مبادرات نوعية تسهم في تطوير وتمكين الأوقاف وتنمية إيراداتها ورفع كفاءة تشغيلها وإدارتها وتحديد أفضل السبل في ذلك بما يدعم الأثر التنموي للوقف وتحقيق شرط الواقف، وإحياء الأوقاف المتعطلة والمتعثرة.
ودعت جمعية الأوقاف الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى التواصل مع الجمعية عبر موقعها الإلكتروني (https://alawqaf.org.sa) أو بريدها الإلكتروني (info@alawqaf.org.sa) أو عبر التواصل المباشر رقم (0560350911)