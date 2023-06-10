اعتماد استراتيجية جمعية دعم الأوقاف بداية من 2023 وحتى عام 2027

وأوضح "اليوسف" أن الجمعية تعمل على مساندة المنظمات الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الثالث ومشاركته في زيادة الناتج المحلي، والتي نص عليها نظام الأوقاف الصادر من الهيئة العامة للأوقاف، عبر العديد من المبادرات والتي منها تمكين الأوقاف الموجهة لرجال وسيدات الأعمال وجميع أطياف المجتمع الراغبين في تأسيس أوقافهم التي ستوفر الدعم اللوجستي الكامل لمن أراد أن يبني وقفاً، في كافة مسارات رحلة الوقف.