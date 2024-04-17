فيما أهدى الورد للحضور.. "أدبي الطائف" يقيم حفل المعايدة السنوي للمثقفين

استقبل أعضاء النادي الأدبي الثقافي بالطائف الأدباء والمثقفين في لقاء المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بباقات من الورد الطائفي الذي تم نشر مجموعات منها في الخيمة الثقافية، وذلك في مقر النادي بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية، حيث تبادل الجميع التبريكات والتهاني.
تحدث المؤرخ عيسى القصير بعد كلمة ترحيبية لرئيس النادي، عطا الله الجعيد، عن "أعياد الطائف قديماً"، وعن أبرز مظاهر العيد في الطائف خلال العقود الماضية والتي كانت من أبرز سمات المجتمع الطائفي، وتحدثت بعد ذلك خديجة السيد عن العادات النسائية في العيد.
كما تحدثت عن مظاهر العيد في منطقة الباحة، وقد ألقى عدد من الشعراء الذين حضروا اللقاء قصائدهم عن العيد وهم الشعراء: عادل الحصيني، ومحمد منصور مجممي، وأحمد مرشد الخديدي، ومطلق المرزوقي، وعاصم الزهراني، وعبدالله مليح الأسمري، ومحمد أحمد الغامدي، وعايض الثبيتي، حيث عطروا المكان بقصائد جميلة نالت استحسان الجميع.
وتحدث الشاعر والأديب السوداني يبات علي الفايد عن العيد في شرق السودان وعادات منطقة كسلا السودانية في العيد، ثم تحدث خالد بن سفير القرشي عن قيمة الاجتماع في العيد، وشارك كل من أحمد بن زامل القثامي، وعايض الحارثي بمداخلات عن العيد شاكرين للنادي تقديم هذه المناسبة والأمسية التي أقيمت بتنسيق من عبدالله الأسمري.
وفي نهاية الأمسية، قال رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد إن الفعالية تتزامن مع حفل المعايدة السنوي الذي يقيمه النادي للمثقفين والمثقفات وأعضاء الجمعية العمومية داعياً المثقفين والمثقفات إلى حضور مثل هذه المناسبات في النادي والمشاركة فيها بإبداعاتهم الأدبية.