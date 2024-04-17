فيما أهدى الورد للحضور.. "أدبي الطائف" يقيم حفل المعايدة السنوي للمثقفين

كما تحدثت عن مظاهر العيد في منطقة الباحة، وقد ألقى عدد من الشعراء الذين حضروا اللقاء قصائدهم عن العيد وهم الشعراء: عادل الحصيني، ومحمد منصور مجممي، وأحمد مرشد الخديدي، ومطلق المرزوقي، وعاصم الزهراني، وعبدالله مليح الأسمري، ومحمد أحمد الغامدي، وعايض الثبيتي، حيث عطروا المكان بقصائد جميلة نالت استحسان الجميع.