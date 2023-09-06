"تعليم رجال ألمع" تناقش استعدادات الاحتفاء باليوم الوطني الـ93

واطلع "العرفجي" على العديد من الأفكار والرؤى حسب الإطار العام للخطة الوزارية المعدة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وما توصلت إليه فِرَق العمل (بنين وبنات) من استعدادات وتجهيزات؛ مؤكدًا أهمية ظهور الاحتفال بما يتناسب مع المناسبة العزيزة على الوطن.