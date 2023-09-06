"تعليم رجال ألمع" تناقش استعدادات الاحتفاء باليوم الوطني الـ93

ناقش مدير تعليم رجال ألمع أحمد بن يحيى العرفجي، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، وبحضور مساعديه وأعضاء اللجنة الرئيسية للاحتفال بيوم الوطن، استعدادات فِرَق العمل (بنين وبنات) وخطة الاحتفاء باليوم الوطني الـ93.
واطلع "العرفجي" على العديد من الأفكار والرؤى حسب الإطار العام للخطة الوزارية المعدة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وما توصلت إليه فِرَق العمل (بنين وبنات) من استعدادات وتجهيزات؛ مؤكدًا أهمية ظهور الاحتفال بما يتناسب مع المناسبة العزيزة على الوطن.
وناقش الاجتماع المقترحات التطويرية وفرص التحسين؛ مستعرضًا أهم الاحتياجات وتوفيرها وفق ما قدمته اللجان في خطتها للاحتفال.
بدورهم أكد الأعضاء المشاركون استعدادهم لتقديم حفل يليق بتلك المناسبة العظيمة، لتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات والولاء للقيادة الرشيدة، وإبراز مكانة المملكة الدولية والإسلامية والعربية، وإظهار الإنجازات العظيمة لبلادنا في رحلة النماء والازدهار والرؤية المباركة لبلادنا.