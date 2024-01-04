"العاصمة" و"الثغر النموذجية" يوقّعان اتفاقيات الاعتماد المدرسي

ويُعدُّ التقويم والاعتماد المدرسي متطلّبًا وطنيًّا يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر تحسين مستوى التعليم ورفع جودة مخرجاته في المملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام؛ من خلال تحسين أدائه وقدرته التنافسية، وضمان وضبط جودة عمليات التعليم والتعلم فيه.