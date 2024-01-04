"العاصمة" و"الثغر النموذجية" يوقّعان اتفاقيات الاعتماد المدرسي

وقّعت هيئةُ تقويم التعليم والتدريب، ممثّلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، الأربعاء؛ اتفاقياتِ الاعتماد المدرسي مع معهد العاصمة النموذجي في الرياض، ومدارس الثغر النموذجية بجدة.
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، "د. أحمد بن يحيى الجبيلي"، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العام عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة "د. حسن بن محسن خرمي".
وقّع الاتفاقيةَ من معهد العاصمة النموذجي قائدُ عام المعهد عادل بن ناصر الطخيم، ومن مدارس الثغر النموذجية عبدُالله بن ناصر الشوكاني.
ويُعدُّ التقويم والاعتماد المدرسي متطلّبًا وطنيًّا يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر تحسين مستوى التعليم ورفع جودة مخرجاته في المملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام؛ من خلال تحسين أدائه وقدرته التنافسية، وضمان وضبط جودة عمليات التعليم والتعلم فيه.
كما يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.
وتُعدّ الهيئةُ الجهةَ المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
وتتولّى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، بناءً على معايير محدّدة لهذا الغرض.
ويضمّ معهدُ العاصمة النموذجي ومدارس الثغر النموذجية، تسْعَ مراحل تعليمية، ويدرس فيهما "5930" طالبًا وطالبة.