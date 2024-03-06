"الندوة العالمية" تؤسّس مدرسة تعليمية جديدة في "بنجلاديش"

وتنشأ المدرسة بالتعاون مع جمعية بعثة الفتح الإسلامي في بنجلاديش، وتتكون من عدة فصول دراسية، وحجرات إدارية، ودورات للمياه، وبئر بمضخة كهربائية مع خزان للمياه.