"الندوة العالمية" تؤسّس مدرسة تعليمية جديدة في "بنجلاديش"

وضعت الندوةُ العالمية للشباب الإسلامي، اليوم الأربعاء، حجرَ الأساس لمدرسة تعليمية جديدة في "فيني" ببنجلاديش - 161 كم عن العاصمة "دكا"؛ لتخدم أكثر من 300 أسرة بالمنطقة.
وتنشأ المدرسة بالتعاون مع جمعية بعثة الفتح الإسلامي في بنجلاديش، وتتكون من عدة فصول دراسية، وحجرات إدارية، ودورات للمياه، وبئر بمضخة كهربائية مع خزان للمياه.
وتأتي في إطار دعم الندوة العالمية لمسيرة التعليم في المناطق البعيدة والنائية، وتوفير الفرصة لسكانها في تعليم أبنائهم.
وثمّن الأهالي جهود الندوة العالمية التنموية في بلادهم، ورعايتها وتأهيلها للشباب؛ من خلال ما تقدمه من برامج نوعية وهادفة.
كما عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، سائلين الله عز وجل أن يديم عطاءها وخيرها، ويحفظ أمنها ورخاءها واستقرارها.