هيئة الأمر بالمعروف تشارك في احتفالات "يوم التأسيس" بخطة توعوية

شاركت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في فعاليات "يوم التأسيس"، بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة.
استندت الخطة على الحضور والتمركز الميداني في الأماكن العامة والحيوية مع تنفيذ جولات متفرقة على المتنزهات والأسواق ومناطق الكثافة، إضافة إلى نشاطات توعوية مصاحبة.
وشاركت فروع الرئاسة العامة، في تنفيذ خطط العمل بهذه المناسبة عبر مناطق المملكة الـ13، مع تطبيق ما تضمنته من محاور توعوية وميدانية، تحقيقًا لدور الرئاسة الفاعل في المناسبات الوطنية.
ومنها تفعيل المصليات المتنقلة في الميادين العامة، وعرض المواد التوعوية التي تعزز الجانب الوطني عبر اللوحات الإعلانية واللوحات الإلكترونية داخل المرافق العامة والخاصة.
كما ازدانت مباني قطاعات الرئاسة عبر مناطق المملكة، بأبهى حلة احتفاءً بهذه الذكرى الوطنية العزيزة، وشاركت مركبات الرئاسة في المسيرات الحكومية بهذه المناسبة.
يذكر أن هذه المشاركة تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.