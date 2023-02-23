هيئة الأمر بالمعروف تشارك في احتفالات "يوم التأسيس" بخطة توعوية

وشاركت فروع الرئاسة العامة، في تنفيذ خطط العمل بهذه المناسبة عبر مناطق المملكة الـ13، مع تطبيق ما تضمنته من محاور توعوية وميدانية، تحقيقًا لدور الرئاسة الفاعل في المناسبات الوطنية.