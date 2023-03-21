"مجلس الصحة الخليجي" يبحث آليات تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول التعاون

حضر الاجتماع كل من: الدكتور عيسى المنصوري، وناصر خليفة البدور من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة إجلال العلوي من مملكة البحرين، والدكتور عادل الهرف، والمهندس مرعي القحطاني من المملكة العربية السعودية، والدكتور يوسف الفارسي من سلطنة عمان، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، وعبداللطيف علي العبدالله من دولة قطر، والدكتور عبدالرحمن المطيري، والدكتورة بثينة المضف من دولة الكويت، والأستاذ الدكتور عبدالله محمد دحان من الجمهورية اليمنية.