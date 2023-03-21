"مجلس الصحة الخليجي" يبحث آليات تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول التعاون

عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماع أعضاء الهيئة التنفيذية في دورتها 96، يوميْ الاثنين والثلاثاء الموافق 20- 21 مارس في مقر المجلس بالرياض، بدعوة من المدير العام للمجلس سليمان الدخيل.
وانطلق الاجتماع بترحيب من رئيس الاجتماع في دورته الحالية الدكتور يوسف الفارسي، من سلطنة عمان، معلنًا انطلاق فقرات الاجتماع.
وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على جدول الاجتماع، والتي من شأنها أن تساعد على تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتندرج تحت المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في (الوقاية- التوعية- التطوير- الدعم الصحي).
وتم مناقشة مشاريع المجلس لعام 2023م، والاطلاع على عرض تجربة دولة قطر في التصدي لجائحة كورونا خلال إقامة كأس العالم، كما تم التطرق إلى أداء برنامج الشراء الموحد الخليجي.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور عيسى المنصوري، وناصر خليفة البدور من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة إجلال العلوي من مملكة البحرين، والدكتور عادل الهرف، والمهندس مرعي القحطاني من المملكة العربية السعودية، والدكتور يوسف الفارسي من سلطنة عمان، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، وعبداللطيف علي العبدالله من دولة قطر، والدكتور عبدالرحمن المطيري، والدكتورة بثينة المضف من دولة الكويت، والأستاذ الدكتور عبدالله محمد دحان من الجمهورية اليمنية.