الطائف.. نقل "2000" طنّ من المخلفات الصلبة ومخلفات البناء إلى الطمر الصحي

تواصل أمانةُ الطائف جهودَها الميدانية في الحدّ من مظاهر التشوه البصري من خلال حملات متواصلة لمعالجة عناصر التشوه البصري، والتي تشمل أعمال صيانة اللوحات والشوارع، وإزالة المخلفات والمتروكات، وتحسين الواجهات التجارية، ومعالجة الكتابات العشوائية وغيرها من عناصر معالجة التشوه البصري.
وعزّزت الأمانةُ جهودَها للحدّ من مخلفات البناء والمتروكات والمخلفات الصلبة في الأراضي الفضاء والساحات بأحياء المدينة بحملة ميدانية نفّذتها فرق وآليات الإدارة العامة للنظافة لمعالجة أكثر من "2000" طنّ من مخلفات البناء والمخلفات الصلبة من المواقع المفتوحة، والساحات والأراضي الفضاء في الأحياء، والمواقع السياحية، ونقلها للمردم، ضمن خطة الأمانة لتعزيز برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري والحفاظ على بيئة ونظافة المدينة.
وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالحفاظ على نظافة وجمالية المدينة، والحدّ من التشوهات البصرية، مشيرًا إلى أن فرق الرصد تقوم بمتابعة مستمرّة ورصد المواقع التي تشتمل على تشوّهات بصرية، والتفاعل معها بشكلٍ فوري ومعالجتها للحدّ من انتشارها، ومتابعة المباني قيد الإنشاء للتأكّد من توفر حاويات لنقل مخلفات البناء. وتباشر الفرق الميدانية البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، ومعالجتها بشكلٍ فوري، كما خصّصت الأمانةُ برامجَ لمعالجة التشوهات البصرية في مداخل ومخارج المدينة والمواقع ذات الإقبال المتزايد.