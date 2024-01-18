الطائف.. نقل "2000" طنّ من المخلفات الصلبة ومخلفات البناء إلى الطمر الصحي

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالحفاظ على نظافة وجمالية المدينة، والحدّ من التشوهات البصرية، مشيرًا إلى أن فرق الرصد تقوم بمتابعة مستمرّة ورصد المواقع التي تشتمل على تشوّهات بصرية، والتفاعل معها بشكلٍ فوري ومعالجتها للحدّ من انتشارها، ومتابعة المباني قيد الإنشاء للتأكّد من توفر حاويات لنقل مخلفات البناء. وتباشر الفرق الميدانية البلاغات الواردة عبر تطبيق "بلدي"، ومعالجتها بشكلٍ فوري، كما خصّصت الأمانةُ برامجَ لمعالجة التشوهات البصرية في مداخل ومخارج المدينة والمواقع ذات الإقبال المتزايد.