نائب أمير عسير يطلع على إنجازات معهد الإدارة وتدريب أكثر من 270 ألف متدرب ومتدربة

اطلع الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، خلال لقائه في مكتبه بديون إمارة المنطقة اليوم المدير العام لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة سعد بن عبود القحطاني، على أبرز إنجازات المعهد لهذا العام 2024، ومنها تدريب أكثر من 270 ألف متدرب ومتدربة، وتدريب نحو 4000 قيادي، وتقديم 38 استشارة، وإنجاز 7 إصدارات علمية، والانتهاء من مبادرتَي البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، اللتين من مخرجاتهما منصة إثرائي. وقدم القحطاني الشكر لأمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير الذي يلقاه المعهد من مقام إمارة المنطقة في جميع المجالات.