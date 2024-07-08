نائب أمير عسير يطلع على إنجازات معهد الإدارة وتدريب أكثر من 270 ألف متدرب ومتدربة

اطلع الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، خلال لقائه في مكتبه بديون إمارة المنطقة اليوم المدير العام لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة سعد بن عبود القحطاني، على أبرز إنجازات المعهد لهذا العام 2024، ومنها تدريب أكثر من 270 ألف متدرب ومتدربة، وتدريب نحو 4000 قيادي، وتقديم 38 استشارة، وإنجاز 7 إصدارات علمية، والانتهاء من مبادرتَي البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد، اللتين من مخرجاتهما منصة إثرائي. وقدم القحطاني الشكر لأمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير الذي يلقاه المعهد من مقام إمارة المنطقة في جميع المجالات.
فيما اجتمع نائب أمير منطقة عسير بالمدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد عبدالله الشهري، واطلع على أبرز مهام وإنجازات الفرع بالمنطقة.
كما قدم "الشهري" شرحًا عن البرامج التدريبية المنفذة بإدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بفرع الهيئة خلال العام الجاري؛ إذ نفذ الفرع 251 برنامجًا، استفاد منها أكثر من 8 آلاف مستفيد ومستفيدة. كذلك بلغت البرامج التطوعية 1872 فرصة، شارك فيها 8195 متطوعًا ومتطوعة. مضيفًا بأن الفرع أعد خطة متكاملة للمشاركة في فعاليات موسم صيف عسير 2024م تحت شعار "جاهزون لنحييها"، وتشمل 3 مسارات للتدريب التوعوي: (أسعف بوعي) و(تطوعنا يهول) و(قريبون منكم)، التي سيتم تنفيذها في المواقع السياحية بالمنطقة.
وأشاد نائب أمير المنطقة خلال اللقاء بتحقيق الهلال الأحمر بمنطقة عسير مراكز متقدمة في تجربة المستفيد، وأفضل أداء في تجربة الزائر السري لعام 2023 على مستوى المناطق.