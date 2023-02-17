فعاليات منوعة.. شاهد ثانوية بالرياض تحتفي بيوم التأسيس على طريقتها

وأشار "القيسي"، في كلمته أمام الطلاب والمعلمين، إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها هذه البلاد في جميع المجالات الصناعية والعمرانية وعلى مستوى التعليم وغيرها، والتي قفزت قفزات كبيرة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ قادتنا، وأن يديم نعمة الأمن والأمان علينا، مقدمًا شكره لجميع منسوبي المدرسة على جهودهم في الاحتفال بهذا اليوم.