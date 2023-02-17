فعاليات منوعة.. شاهد ثانوية بالرياض تحتفي بيوم التأسيس على طريقتها

احتفلت ثانوية العز بن عبدالسلام بالرياض، بذكرى يوم التأسيس 2023؛ بمجموعة من الفعاليات؛ منها التاريخية، والفنية، والرياضية، والثقافية التي ترسخ أهم مبادئ القيم والانتماء لدى الطلاب.
وتضمّن الاحتفال حفلًا خطابيًا لمجموعة من الطلاب، وعددًا من الفقرات والمشاركات تنوعت ما بين كلمات وقصائد شعرية.
وألقى مدير المدرسة علي القيسي، كلمة بهذه المناسبة، بيّن خلالها أن يوم التأسيس هو يوم فخر واعتزاز ومناسبة وطنية غالية على قلوب كل السعوديين؛ لأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء ومنهم الطلاب في المدارس.
وأشار "القيسي"، في كلمته أمام الطلاب والمعلمين، إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها هذه البلاد في جميع المجالات الصناعية والعمرانية وعلى مستوى التعليم وغيرها، والتي قفزت قفزات كبيرة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ قادتنا، وأن يديم نعمة الأمن والأمان علينا، مقدمًا شكره لجميع منسوبي المدرسة على جهودهم في الاحتفال بهذا اليوم.