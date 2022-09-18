جمعية "كهاتين" تستلم 50 وحدة سكنية لتوزيعها على أسر الأيتام

ومن جانبه رفع رئيس مجلس إدارة جمعية "كهاتين" الدكتور عواض بن عطية الله البشري، الشكر والتقدير لوكالة الإسكان التنموي على هذا الدعم غير المستغرب لأبنائنا الأيتام، بتملُّكهم للسكن ضمن توفير جودة الحياة للمواطنين؛ تحقيقًا لرؤية 2030.

وأضاف البشري: أن "الجمعية استلمت "50" وحدة سكنية تم تخصيصها لأسر الأيتام المسجّلين بالجمعية بفرع الطائف، الواقع بحي السيل بالطائف"، مشيرًا إلى أنه بعد استلامها ستتم معاينة الوحدات تمهيدًا لتسليمها للأسر في قادم الأيام من خلال فرع الجمعية بمحافظة الطائف.