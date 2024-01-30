نائب أمير مكة يستأنف جولاته التفقدية على المحافظات الأسبوع المقبل

وتأتي زيارات نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظات المنطقة، لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظهما الله ــ وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًا على مشروعات التنمية ومتابعة سير العمل فيها.