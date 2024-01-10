نائب أمير الشرقية يطلع على برامج "التنمية الاجتماعية" بالمنطقة

استقبل نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل، يرافقه عدد من منسوبي فرع الوزارة.