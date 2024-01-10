نائب أمير الشرقية يطلع على برامج "التنمية الاجتماعية" بالمنطقة

استقبل نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل، يرافقه عدد من منسوبي فرع الوزارة.
واستمع نائب أمير الشرقية إلى شرح عن مهام الفرع، وما يقدمه من دعم للأفراد بكل فئاتهم العمرية، مطلعًا على البرامج المقدمة لهم والتي تساعدهم وتمكنهم داخل سوق العمل؛ لضمان حياة كريمة لهم.
ورفع "المقبل" الشكر إلى نائب أمير الشرقية، على دعمه ومتابعته لأعمال ومشروعات الوزارة بالمنطقة.