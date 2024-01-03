"تجمُّع الرياض الصحي الثالث" يدعم مستشفى عفيف بكوادر طبية متخصصة

وجَّه تجمُّع الرياض الصحي الثالث بدعم القطاع الصحي بمحافظة عفيف بعدد ثلاثة أطباء استشاريين بتخصصات مختلفة، وعدد من التخصصات المختلفة، وذلك في إطار تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتحسين معدلات الأداء، وتجويد الخدمة الصحية.
وكشف "التجمع" أن الدعم الطبي تضمَّن عدد طبيبَين استشاريَّين بتخصصَي العظام والنساء والولادة، ضمن برنامج التعاقد الدائم، وطبيبًا نائبًا بتخصص الأشعة التشخيصية، وطبيبَين مقيمين، وكذلك طبيب استشاري بتخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وذلك ضمن برنامج الطبيب الزائر؛ ليتزامن ذلك مع الاحتياج الطبي لضمان تقديم خدمات طبية مكتملة، والحد من نِسب الإحالات للمستشفيات التخصصية.
وأضاف تجمُّع الرياض الصحي الثالث بأن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية التي قُدمت خلال عام 2023 من واقع الإحصائيات والسجلات بقسم الإسعاف والطوارئ (89.919) مستفيدًا، فيما بلغ عدد حالات الإصابات الناتجة من الحوادث المرورية (1696)، وبلغ عدد حالات الجلطات القلبية خلال الفترة نفسها 49 حالة، وعدد الجلطات الدماغية 20 حالة.