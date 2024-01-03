"تجمُّع الرياض الصحي الثالث" يدعم مستشفى عفيف بكوادر طبية متخصصة

وكشف "التجمع" أن الدعم الطبي تضمَّن عدد طبيبَين استشاريَّين بتخصصَي العظام والنساء والولادة، ضمن برنامج التعاقد الدائم، وطبيبًا نائبًا بتخصص الأشعة التشخيصية، وطبيبَين مقيمين، وكذلك طبيب استشاري بتخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وذلك ضمن برنامج الطبيب الزائر؛ ليتزامن ذلك مع الاحتياج الطبي لضمان تقديم خدمات طبية مكتملة، والحد من نِسب الإحالات للمستشفيات التخصصية.