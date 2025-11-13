جمعية ترافق لرعاية الأيتام بمحافظة صوير تختتم برنامجي "عناية" و"قناديل"

اختتمت جمعية ترافق لرعاية الأيتام بمحافظة صوير أمس برنامجي "عناية" و "قناديل"، بحضور 60 يتيمًا و 50 من أمهات الأيتام، وذلك تتويجًا لمسيرة من العطاء والتعاون في تمكين الأيتام وأمهاتهم، وتنمية مهاراتهم الحياتية، وتعزيز القيم الإيجابية التي تصنع الأثر وتبني المستقبل.
وأوضحت الجمعية أن برنامج "عناية" يهدف إلى غرس القيم، وتطوير المهارات، واستثمار الطاقات، واكتشاف القدرات لدى الأيتام وفق منهج متكامل يشمل عدة محاور، فيما يُعنى برنامج "قناديل" بتمكين أمهات الأيتام من إدارة أسرهن وتربية الأبناء تربية صحيحة، من خلال برامج منوعة وأنشطة جاذبة.