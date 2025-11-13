جمعية ترافق لرعاية الأيتام بمحافظة صوير تختتم برنامجي "عناية" و"قناديل"

اختتمت جمعية ترافق لرعاية الأيتام بمحافظة صوير أمس برنامجي "عناية" و "قناديل"، بحضور 60 يتيمًا و 50 من أمهات الأيتام، وذلك تتويجًا لمسيرة من العطاء والتعاون في تمكين الأيتام وأمهاتهم، وتنمية مهاراتهم الحياتية، وتعزيز القيم الإيجابية التي تصنع الأثر وتبني المستقبل.