القنصلية العامة لفرنسا بجدة تحتفل بالعيد الوطني الفرنسي

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الأمير سعود بن جلوي، محافظ مدينة جدة، وأمين محافظة جدة الشيخ صالح بن علي التركي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير مازن بن حمد الحملي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.