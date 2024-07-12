القنصلية العامة لفرنسا بجدة تحتفل بالعيد الوطني الفرنسي

أقامت القنصلية العامة لجمهورية فرنسا في جدة مساء أمس، حفلاً بدار فرنسا بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي.
وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الأمير سعود بن جلوي، محافظ مدينة جدة، وأمين محافظة جدة الشيخ صالح بن علي التركي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير مازن بن حمد الحملي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.
وعيد 14 يوليو في فرنسا يرمز إلى ذكرى اقتحام الباستيل عام ١٧٨٩واحتفال فيدرالية 1790، حيث يمثل الحدثان نهاية الحكم الملكي المطلق وتحقيق الوحدة الوطنية، وهذا اليوم يعكس القيم الأساسية التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، بما في ذلك الحرية والأخوة والمساواة.
واستقبل القنصل العام لفرنسا في جدة، محمد نهاض، الضيوف وألقى خطاباً تناول فيه العلاقات المتينة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وأشاد القنصل بالصداقة القوية والتاريخية بين البلدين، مشيراً إلى التعاون الدولي الوثيق، بما في ذلك دعم فرنسا لترشيح السعودية لاستضافة إكسبو 2030.
كما أبرز التبادل البشري من خلال إصدار القنصلية الفرنسية لآلاف التأشيرات وزيارات الفرنسيين إلى السعودية، وذكر التعاون الثقافي من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية.
وفي الجانب الاقتصادي، تناول الخطاب زيارات الوفود وتوقيع عقود اقتصادية هامة، بما في ذلك شراء الطائرات من إيرباص. كما أكد القنصل على التزامه بتعزيز العلاقات الوثيقة بين فرنسا والسعودية، مشدداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي ختام الحفل، أعرب الحضور على قوة العلاقة بين فرنسا والسعودية، مؤكدين أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتأكيد الالتزام بتطوير التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل مشترك ومزدهر.