"عسير المركزي" ينهي معاناة 3 سنوات من عدم القدرة على المشي لمريض سبعيني

حيث كان المريض يعاني بسبب التهاب بكتيري مزمن وعدم التئام بعظام الساق اليسرى وعدم القدرة على المشي لمدة 3 سنوات، بعد أن تعرض إلى حادث مروري في إحدى المناطق وخضع لعدة عمليات قبل ثلاث سنوات، ثم تم تحويله لاحقًا لمستشفى عسير المركزي بعد أن تم الاعتذار له عن إجراء عمليات إضافية لكبر سنه.