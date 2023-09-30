"عسير المركزي" ينهي معاناة 3 سنوات من عدم القدرة على المشي لمريض سبعيني

أسهم - بفضل الله تعالى - تدخل ناجح لفريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة الدكتور عايض الشهراني استشاري جراحة تقويم الأطراف؛ في إنهاء معاناة مريض تجاوز عمره 70 عامًا، ليعود إلى المشي على قدميه مجددًا.
حيث كان المريض يعاني بسبب التهاب بكتيري مزمن وعدم التئام بعظام الساق اليسرى وعدم القدرة على المشي لمدة 3 سنوات، بعد أن تعرض إلى حادث مروري في إحدى المناطق وخضع لعدة عمليات قبل ثلاث سنوات، ثم تم تحويله لاحقًا لمستشفى عسير المركزي بعد أن تم الاعتذار له عن إجراء عمليات إضافية لكبر سنه.
وأشار رئيس الفريق الجراحي الدكتور عايض الشهراني استشاري جراحة تقويم الأطراف بمستشفى عسير المركزي؛ إلى أنه تم قبول حالته وتقييم وضع ساقه وبعد شرح الخطة الجراحية والمضاعفات المحتملة تم الاتفاق مع المريض وعائلته لإجراء عملية استئصال العظام الملتهبة بمسافة 8 سم، وإجراء عملية نقل عظم لتعويض العظام الميتة بوساطة جهاز إليزا روف.
وعلى الرغم من وجود هشاشة بالعظام ولكن تم اتخاذ إجراءات جراحية ودوائية مناسبة لحالته، - وبفضل الله - تم رفع الجهاز بعد اكتمال الالتئام وشفاء الالتهابات تمامًا وعاد إلى المشي بشكل شبه طبيعي.
ويعد المريض - نسأل الله له تمام العافية - أكبر المرضى سنًا ممن خضعوا للعلاج باستخدام جهاز إليزا روف في وحدة جراحة تقويم الأطراف بمستشفى عسير المركزي.
وقد تكللت العملية بالنجاح وغادر المريض المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية وهو بصحة جيدة.
كما تضمن الفريق الطبي الدكتور ظافر عباس اختصاصي عظام، والدكتور نايف مريح اختصاصي عظام، والدكتور حسين أبو جميلة استشاري التخدير، والدكتور محمد الداغستاني اختصاصي تخدير، ومن العمليات محمد الشهري فني تخدير، وجابر عسيري فني عمليات، وعادل عسيري فني عمليات.