بحضور أكثر من 50 ألف زائر.. اختتام فعالية "عيد بلدية الخبر" بفعاليات متنوعة

اختتمت أمس، فعاليّة عيد بلدية الخبر التي تأتي تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد الفطر المبارك، بحضور تجاوز الـ 50 ألف زائر، استمتعوا خلالها بما قدم من عروض وفنون شعبية وغيرها.
وقدمت بلدية محافظة الخبر، خلال الفعالية عروضًا ملأت أرجاء المدينة ابتهاجًا وفرحاً وسط معزوفات الفنون الشعبية، وعروض الأكروبات، وخفة اليد، والعروض البهلوانية للمتجولين.
وعبّر المواطنون والزائرون عن سعادتهم بهذه المناسبة وما قدمته أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة الخبر، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما وصلت إليه المملكة من نهضة وتطور وازدهار في ظل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في تأمين سبل الراحة والسلامة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، متمنين الخير والازدهار لهذا الوطن المعطاء.
وتعتبر "عيد الخبر" إحدى مبادرات بلدية الخبر المجتمعية، التي قدمتها خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024 وهي فعالية ترفيهية استمتع خلالها الزوار بما قدم من عروض وفنون ومعزوفات موسيقية وتسوق.
وتسعى من خلالها البلدية إلى تحسين جودة الحياة، وتُعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية وهي ضمن الخطط الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتزخر الخبر بالعديد من الأماكن السياحية والمرافق المهمة التي وفرتها الأمانة، والتي جعلت منها مدينة جذب سياحية متكاملة، لما تمتلكه من مقومات، وبنية تحتية، لتكون رافدًا سياحيًا هامًا ضمن مدن المنطقة، وتميزت بالمشاريع التنموية المتنوعة، ما أهلها للانضمام ضمن أفضل 100 مدينة ذكية حول العالم، وفقًا لمؤشر IMD