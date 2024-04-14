بحضور أكثر من 50 ألف زائر.. اختتام فعالية "عيد بلدية الخبر" بفعاليات متنوعة

وتزخر الخبر بالعديد من الأماكن السياحية والمرافق المهمة التي وفرتها الأمانة، والتي جعلت منها مدينة جذب سياحية متكاملة، لما تمتلكه من مقومات، وبنية تحتية، لتكون رافدًا سياحيًا هامًا ضمن مدن المنطقة، وتميزت بالمشاريع التنموية المتنوعة، ما أهلها للانضمام ضمن أفضل 100 مدينة ذكية حول العالم، وفقًا لمؤشر IMD