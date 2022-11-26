أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة محمد بن فهد" غداً .. بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد

وقال الدكتور "الأنصاري": إن الجامعة أنهت استعدادها لإقامة هذا الحفل ليظهر بالصورة المشرفة التي تعكس ما وصلت إليه من تميز، سواء على المستوى الأكاديمي أو ما اكتسبته من سمعة من أرباب العمل؛ لما يميز خريجيها من قدرة على القيام بالمهام التي تناط بهم.