أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة محمد بن فهد" غداً .. بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد

تحتفل جامعة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز بتخريج 403 طلاب دفعة 2020/ 2021م، مساء غد الأحد، بمقر الجامعة في منطقة العزيزية بمدينة الخبر.
يأتي ذلك تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.
وعبر رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، عن خالص شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على هذه الرعاية الكريمة، ومشاركته أبناءه الخريجين فرحتهم في هذه المناسبة.
وقال: إنها تعدّ تشجيعًا لهم للانطلاق في مسيرة حياتهم العملية وامتدادًا للاهتمام الذي يوليه سموه للمؤسسات التعليمية بالمنطقة.
كما أكّد أن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم بمختلف مؤسساته وأنماطه من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وقدم شكره وتقديره للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، على مشاركته الخريجين فرحتهم؛ امتدادًا للمتابعة والدعم اللذين يوليهما للجامعة وفعالياتها، حتى وصلت لما هي عليه الآن ولله الحمد.
وقال الدكتور "الأنصاري": إن الجامعة أنهت استعدادها لإقامة هذا الحفل ليظهر بالصورة المشرفة التي تعكس ما وصلت إليه من تميز، سواء على المستوى الأكاديمي أو ما اكتسبته من سمعة من أرباب العمل؛ لما يميز خريجيها من قدرة على القيام بالمهام التي تناط بهم.
وأوضح أن خريجي الجامعة وعبر السنوات الماضية أسهموا في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد، ولله الحمد، عبر ما تقلّدوه من وظائف مرموقة في مؤسسات سوق العمل، خصوصًا في العديد من الشركات الكبرى؛ مما يعكس جودة مخرجات الجامعة وبيئتها التعليمية.
يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد سجلت مؤخرًا إنجازًا عالميًّا جديدًا من خلال التقدم الذي أحرزته هذا العام في التصنيف العالمي للجامعات "كيوأس Qs"؛ إذ حصلت على المرتبة 651-700 من أصل 2462 جامعة مشاركة على مستوى العالم في التصنيف.
وقفزت الجامعة 50 مركزًا جديدًا، متجاوزة عددًا من الجامعات العالمية مقارنة بتصنيف العام الماضي.
وعلى المستوى العربي استطاعت الجامعة أن تتربع على قائمة أفضل 20 جامعة على مستوى الوطن العربي، وتحتلّ المرتبة 18 من أصل 199 جامعة عربية.