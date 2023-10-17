"مجمع الملك عبدالله الطبي" بجدة يُطلق فعاليات "آيدياثون الابتكار الصحي"

أطلق مجمعُ الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم، فعاليات "آيدياثون الابتكار الصحي" تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بجدة الدكتور شادي خياط، وبحضور عدد من المساعدين ومدراء المستشفيات بصحة جدة، ووكلاء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات والمراكز الحكومية المشاركة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلبة الجامعات من الجنسين في جميع التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريضية، وأيضًا التخصصات التقنية والهندسية والإدارية والمالية؛ للمشاركة في شتى مجالاتها وفروعها، وعدد من الجهات الخاصة والمتخصصة في مجال الرعاية الصحية.
ويُشارك الآيدياثون جهات حكومية، وخاصة أبرزها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، "كلية العلوم الطبية التطبيقية" بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، "كلية العلوم الصحية التطبيقية" بجامعة جدة، وعدد من الجهات الخاصة التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة الصحية في المجتمع؛ منها البيئة المعززة للتفكير.
ويستمرّ "آيدياثون الابتكار الصحي" لمدة 3 أيام بهدف تعزيز جودة الحياة الصحية وتحقيق ما تصبو إليه رؤية المملكة 2030 في النهوض والرقي بمستوى الخدمات الصحية في سبيل راحة المواطن والمقيم وضيوف بيت الله الحرام.
وتنوّعت أنشطة الآيدياثون من توليد الابتكارات الصحية وإبراز الكفاءات الوطنية وتقديم البحوث والمختبرات العلمية، وغيرها من أنشطة الإبداع والابتكار الصحي، وبمتابعة من لجنة تقييم مكونة من أعضاء ذوي خبرة.
يضم الآيدياثون عددًا من البوثات المصاحبة بالمعلومات والخدمات للمحافظة على مستوى الرعاية والمواءمة مع تطلعات المستفيدين من المرضى والمشاركين، كما تقدم حوافز وضيافة مميزة للمشاركين.