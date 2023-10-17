"مجمع الملك عبدالله الطبي" بجدة يُطلق فعاليات "آيدياثون الابتكار الصحي"

أطلق مجمعُ الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم، فعاليات "آيدياثون الابتكار الصحي" تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بجدة الدكتور شادي خياط، وبحضور عدد من المساعدين ومدراء المستشفيات بصحة جدة، ووكلاء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات والمراكز الحكومية المشاركة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلبة الجامعات من الجنسين في جميع التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريضية، وأيضًا التخصصات التقنية والهندسية والإدارية والمالية؛ للمشاركة في شتى مجالاتها وفروعها، وعدد من الجهات الخاصة والمتخصصة في مجال الرعاية الصحية.