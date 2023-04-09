مسؤولو السجن المركزي في الكاميرون يشيدون بدعم الندوة العالمية للنزلاء

أشاد مسؤولو السجن المركزي في الكاميرون بما قدمه مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" من الملابس والأطعمة للنزلاء من الرجال والنساء والأحداث.
جاء ذلك لدى الزيارة التي قام بها مكتب الندوة العالمية للسجن المركزي في العاصمة ياوندي، ووزع خلالها الملابس الرجالية والنسائية والأحذية، مصحوبة بالأطعمة المتنوعة لإفطارات رمضان والمكونة من وجبات غذائية متكاملة.
وفي كلمته قدم مدير مكتب الندوة العالمية في الكاميرون عبدالكريم أبو يريما، شكره لمسؤولي السجن على تعاونهم المثمر والإيجابي مع الندوة لخدمة النزلاء، وتمكين الندوة من الإسهام في إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم خاصة في أيام الشهر المبارك الذي تحرص الندوة فيه على تقديم البرامج والأعمال التي تُحقق الأجر والثواب.
من جانبهم ثمن النزلاء مبادرة الندوة العالمية ودعم المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا لهذه المشروعات الخيرية في شهر البر والعطاء.