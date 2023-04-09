مسؤولو السجن المركزي في الكاميرون يشيدون بدعم الندوة العالمية للنزلاء

وفي كلمته قدم مدير مكتب الندوة العالمية في الكاميرون عبدالكريم أبو يريما، شكره لمسؤولي السجن على تعاونهم المثمر والإيجابي مع الندوة لخدمة النزلاء، وتمكين الندوة من الإسهام في إدخال الفرحة والسرور على قلوبهم خاصة في أيام الشهر المبارك الذي تحرص الندوة فيه على تقديم البرامج والأعمال التي تُحقق الأجر والثواب.