"سلطان الخيرية" و"إيسيسكو" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع تعليم اللغة العربية

‏وتجسد المذكرة الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية على صعيد نشر اللغة العربية على المستوى الدولي وتنمية القطاعات غير الربحية وإكمال الرسالة التي تحملها المؤسسة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" انطلاقًا من مبدأ التعاون في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل كل منهما وتعزيز قيم كل جهة بالدور المنوط بها.