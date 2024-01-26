للحدّ من الدعاوى الكيدية.. قبيلة "آل غنية" تفعّل مبادرة أمير عسير "فتبينوا"

إنفاذًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، فعلت قبيلة "آل غنية ببني ثوعة" مبادرة "فتبينوا" التي أطلقها أمير المنطقة؛ للحد من الشكاوى الكيدية وزرع الألفة والمحبة والسلام بين أفراد المجتمع، وذلك وسط حضور كبير لجميع الشرائح العمرية للقبيلة.
وتحدث نائب القبيلة علي بن محمد معدي عن المبادرة وأهدافها وأطرها، حاثًا الجميع على نبذ ما يدعو إلى الفرقة والابتعاد عن تلك الشكاوى الكيدية التي لا طائل من ورائها، والتي تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، داعيًا كل فرد إلى توعية أفراد أسرته بالمبادرة وما تهدف إليه من معانٍ سامية.
وحضر اللقاء وكيل شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ عبدالعزيز بن تركي أبونقطة المتحمي الذي تناول عظم تلك المبادرة التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة التي تنخر المجتمع وتسبب البغضاء والفرقة، مثمنًا في الوقت ذاته لأمير عسير جهوده في سبيل ترسيخ السلم المجتمعي ونبذ كل ما يدعو إلى ادّعاء الحقوق غير المستحقة، وما يثير التنافر والتشاحن والبغضاء بين أفراد المجتمع.
وأكد "المتحمي" أن أضرار الشكاوى الكيدية تعود على الفرد أولًا وعلى من حوله ثانيًا.
وأضاف: التمسك بتعاليم الدين الإسلامي كفيل بتحقيق الأهداف السامية والأخوّة والترابط والألفة والمحبة، مما ينعكس إيجابيًا على جميع أفراد المجتمع.
وتوالت الكلمات الخطابية، وقدم الشاعر معدي بن عيسي قصيدة جسّدت خطورة تلك الظاهرة والآثار المترتبة عليها.