للحدّ من الدعاوى الكيدية.. قبيلة "آل غنية" تفعّل مبادرة أمير عسير "فتبينوا"

وتحدث نائب القبيلة علي بن محمد معدي عن المبادرة وأهدافها وأطرها، حاثًا الجميع على نبذ ما يدعو إلى الفرقة والابتعاد عن تلك الشكاوى الكيدية التي لا طائل من ورائها، والتي تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، داعيًا كل فرد إلى توعية أفراد أسرته بالمبادرة وما تهدف إليه من معانٍ سامية.