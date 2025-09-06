"اللحياني" يشارك في الملتقى الإعلامي الأول بالمدينة المنورة

في خطوة لافتة، يشارك المستشار الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية الدكتور خضر بن كامل اللحياني في الملتقى الإعلامي الأول بمنطقة المدينة المنورة، الذي تنظمه جمعية إعلاميي المدينة المنورة بالتعاون مع شركة الخبير القابضة، تحت شعار: "الماضي، الحاضر، المستقبل".
ويحظى الملتقى بمشاركة نخبة من المختصين في الإعلام، يتقدمهم وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، حيث يركز على تعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي، والتحديات التي تواجه الإعلام الرقمي، إضافة إلى فتح المجال للتبادل المعرفي بين الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي.
وتلقى اللحياني دعوة للمشاركة في المحور الثاني بعنوان: "مستقبل الإعلام السعودي المؤثر: بين التحول الرقمي وتعزيز الهوية الوطنية"، ضمن جلسات الملتقى الذي يناقش ثلاثة محاور رئيسية موزعة على ست جلسات يشارك فيها عدد من المتحدثين والمتحدثات المختصين.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في مقر نماء المنورة. وأوضح المشرف العام على الملتقى وعضو جمعية إعلاميي المدينة المنورة الدكتور محمد أديب عبدالسلام أن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز الحوار والتبادل المعرفي بين الإعلاميين والأكاديميين، وتسليط الضوء على دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية.