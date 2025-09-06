"اللحياني" يشارك في الملتقى الإعلامي الأول بالمدينة المنورة

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 في مقر نماء المنورة. وأوضح المشرف العام على الملتقى وعضو جمعية إعلاميي المدينة المنورة الدكتور محمد أديب عبدالسلام أن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز الحوار والتبادل المعرفي بين الإعلاميين والأكاديميين، وتسليط الضوء على دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية.